Erciyes'in eriyen karı, Talas'a can suyu oldu

Kayseri'de Zincidere Göleti ve Erciyes'ten gelen eriyen suları, 15 kilometrelik sulama kanalı ile ulaştığı Talas ilçesine can suyu oluyor.

Talas Belediyesi tarafından yapılan tadilat sonrası hizmete açılan 15 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı sayesinde Reşadiye, Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahallerdeki mesire alanlarına sezonun ilk suyu verildi.

60 YILLIK KANALI YENİLEDİK

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada 60 yıllık sulama kanalını yenilediklerini belirterek; "Reşadiye, Han, Harman, Tablakaya ve Yukarı Mahalleleri mesire alanları, yazlıkçılarımızın bağlarıdır. Pandemi nedeniyle bağlarda artık yaz kış konaklamaya devam ediliyor. Bağlarımızın sulanması için 1960'lı yıllarda yapılan bir sulama kanalı var. Ancak zaman içerisinde işlevini kaybetmişti. Zincidere Göleti'nden ve Erciyes'ten gelen kar sularının bir arada tasarruf edilip bu bağlara ve bahçelere gelmesi gerekiyordu. Belediye olarak biz de bu konuya el attık ve 15 km'lik hattı yeniden tadilatla kullanılır hale getirdik. İsteyen vatandaşlarımız müracaatları halinde bu sudan yararlanabilecek" dedi.

Başkan Yalçın son olarak da sulama hizmetinden yararlanmak isteyenlerin 26 Nisan Pazartesi gününden itibaren Talas Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.