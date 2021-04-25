Erzincan'da Afganistan uyruklu 2 aile birbirine girdi: 1 ölü 7 yaralı

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi'nde Afganistan uyruklulara ait konteyner barınma alanında henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Emanullah S, Farhad Y, Mırza Hüseyin S, Gülçehre S, Zakir A, Hamid G, Abbas G. ve Mohammed Hasan S. yaralandı.