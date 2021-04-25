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Haberler Yaşam Haberleri Erzincan'da Afganistan uyruklu 2 aile birbirine girdi: 1 ölü 7 yaralı
Giriş Tarihi: 25.4.2021 18:17 Son Güncelleme: 25.4.2021 18:18

'da uyruklu 2 birbirine girdi: 1 ölü 7 yaralı

AA
Erzincan'da Afganistan uyruklu 2 aile birbirine girdi: 1 ölü 7 yaralı

'da, uyruklu 2 arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Kavgada 1 kişi ölürken, 7 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Geçit Mahallesi'nde Afganistan uyruklulara ait konteyner barınma alanında henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında tartışma çıktı.

BIÇAK VE SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu Emanullah S, Farhad Y, Mırza Hüseyin S, Gülçehre S, Zakir A, Hamid G, Abbas G. ve Mohammed Hasan S. yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mohammed Hasan S. (29) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Erzincan'da Afganistan uyruklu 2 aile birbirine girdi: 1 ölü 7 yaralı
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