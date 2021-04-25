Eşini öldürdü, evi ve arabasını ateşe verdi

Kırıkkale'nin Bahçelievler Mahallesinde bir apartman dairesinde yaşayan şüpheli 75 yaşındaki M.D, iddiaya göre 56 yaşındaki eşi K.D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçiren şüpheli koca M.D, eline aldığı bıçakla karısına saldırdığı, ardından doğalgazı açarak evi ateşe verdikten sonra aşağıya inerek park halindeki aracını da yaktığı ileri sürüldü.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri başından, göğüs ve sırt bölgesinden 8-10 bıçak darbesi alarak kanlar içinde kalan K.D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ambulansa alınan K.D'nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evdeki ve araçtaki yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.