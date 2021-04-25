Eyyübiye Belediyesi yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor

Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla ilçe genelinde yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir karşılamaya devam ediyor. Rutin belediyecilik çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik çalışmalarıyla da kamuoyunun takdirini toplayan Eyyübiye Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan yardıma muhtaç vatandaşların ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor.

İlçede yaşayan birçok vatandaşın maddi yönden durumunu göz önünde bulunduran ekipler, hane ziyaretleriyle eksiklikleri bir bir tespit ediyor. Tespit edilen ailelerin eksiklikleri komisyon tarafından da incelendikten sonra ekipler yardım için harekete geçiyor. Kimi zaman beyaz eşya, giyim, kimi zaman da gıda ve kira yardımlarıyla bakım ve onarım çalışmalarıyla vatandaşlara el uzatan ekipler, vatandaşların da duasını alıyor. Ekipler son olarak ramazan ayının gelmesiyle birlikte soluğu adeta sokaklarda aldı. Tespit edilen ailelerin evlerine gıda kolilerini ulaştıran ekipler, yardım esnasında tespit ettikleri diğer eksikliklerin de giderilmesi için çalışma yürütüyor.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla 27 personel ve araçla birlikte yardım faaliyetlerini aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların duasını alıyor.