Fırtına nedeniyle kıyıya vuran kargo gemisi parça parça sökülerek kaldırıldı

Zeytinburnu, Ahırkapı'da demirli Morini Limanına kayıtlı 108 metrelik Comoros Bayraklı "STREAMLİNE" isimli kargo gemisi yaklaşık iki ay önce şiddetli fırtına nedeniyle sürüklenip kıyıda kayalıklara oturmuştu.

Gemide bulunan Azerbaycanlı 53 yaşındaki Kaptan İlham Hüseyinov ve yağcı 23 yaşındaki Nurlan Glinjov 'varagele' sistemiyle kurtarılmasının ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı dalgıçlar, su altında geminin kıyıya vurduğu bölgede hasar tespit çalışması yaptı.

Olası bir deniz kirliliğine karşı da gemi etrafına bariyer sererek önlem alındı. Geminin haciz nedeniyle 2 yıldır Zeytinburnu açıklarında olması ve kıyıya vurduktan sonra altında hasar çalışması yapılmasının ardından geminin sökülmesine karar verildi.

Kıyıdaki gemiye özel bir firma tarafından söküm işlemleri başlatıldı. Kıyıdan yapılan söküm işlemleri ile geminin tamamının sökümü tamamlandıktan sonra geminin geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.