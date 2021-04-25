Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Freni boşalan tır dört otomobile çarparak durabildi
Giriş Tarihi: 25.4.2021 13:53 Son Güncelleme: 25.4.2021 13:58

Freni boşalan tır dört otomobile çarparak durabildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Freni boşalan tır dört otomobile çarparak durabildi

’de freni boşaldığı için yokuş aşağı kayan tır karşı yönden gelen otomobili sürükleyerek park halindeki 3 otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kağıthane'nin Gürsel Mahallesinde bir sokakta, civardaki bir inşaattan malzeme yüklenen tır, park edildiği yerden freni boşalarak yokuş aşağı kaymaya başladı.

Karşı yönden gelen otomobili sürükleyen tır, park halindeki 3 araca çarptı. Hızını alamayarak kaldırıma çıkan tır çarptığı iki ağacı da devirirken, ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 4 otomobilde hasar oluştu.

Tırın aşırı yükten dolayı freninin boşalması sonucu araçları biçtiğini belirten mahalle sakinleri, "Allahtan kısıtlama olduğu için insanlar sokakta değildi. Eğer sokakta olsaydı can kaybı da yaşanırdı" ifadelerini kullandı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Freni boşalan tır dört otomobile çarparak durabildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA