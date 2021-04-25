Freni boşalan tır dört otomobile çarparak durabildi

Kağıthane'nin Gürsel Mahallesinde bir sokakta, civardaki bir inşaattan malzeme yüklenen tır, park edildiği yerden freni boşalarak yokuş aşağı kaymaya başladı.

Karşı yönden gelen otomobili sürükleyen tır, park halindeki 3 araca çarptı. Hızını alamayarak kaldırıma çıkan tır çarptığı iki ağacı da devirirken, ölen ya da yaralanın olmadığı kazada 4 otomobilde hasar oluştu.

Tırın aşırı yükten dolayı freninin boşalması sonucu araçları biçtiğini belirten mahalle sakinleri, "Allahtan kısıtlama olduğu için insanlar sokakta değildi. Eğer sokakta olsaydı can kaybı da yaşanırdı" ifadelerini kullandı.