‘Gitti biricik oğlum’

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki iş yerinden Muratpaşa'daki evlerine dönen 22 yaşındaki moto kurye Murat Sungur'un kullandığı motosiklet, Sakıp Sabancı Bulvarı'nda Antalyaspor bayrağı asmak için yola park eden vincin demir ayağına çarptı. Korkunç kazada Murat Sungur yola savrulurken, motosikleti ise devrilerek yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, moto kurye Sungur'un hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada hayatını kaybeden Sungur'un babası Fevzi ve annesi Nely Sungur gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun moto kurye olarak çalıştığını belirten baba Fevzi Sungur, "Gece çalıştığı iş yerinden eve dönerken kaza meydana gelmiş, Yolda hiçbir güvenlik önlemi yok. Bu kaza değil resmen cinayet" ifadelerini kullandı. Anne Nely Sungur ise "Gitti gül gibi biricik oğlum" diyerek gözyaşı döktü. Kazanın tam bir cinayet olduğunu da belirten acılı anne, "Niçin yolda önlem alınmadı. Benim çocuğumun kaskı takılı idi. Resmen yola bubi tuzağı kurulmuş" diye konuştu.