Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal devlet anlayışının benimsenmesi, ihtiyaç sahiplerinin taleplerinin kısa sürede çözülerek toplumun refah seviyesinin artırılması, devlet ve halk arasındaki bağın güçlenmesi amacıyla Siverek'te 2004 yılındaki kaymakamlık görevi sırasında başlattığı "Gönülden Gönüle" projesi ile 86 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştı. Siverek'ten çıktığı yolculukta, toplumun dezavantajlı gruplara yönelik başlattığı projeyi kaymakam olarak görev aldığı Kemer ve Gaziosmanpaşa ilçelerine taşıyan Yavuz, daha sonra vali olarak görev aldığı Uşak, Muş, Ordu ve Kocaeli'de çalışmalarını sürdürdü. Yavuz çifti, şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, yetim ve öksüzler ile ihtiyaç sahibi vatandaşların gönlüne girmek ve devletin şefkat elini onlara uzatmak için kaymakamların da katılımıyla Kocaeli'de görev yaptığı 10 aylık sürede 2 bin 500'ün üzerinde aileye ulaştı. Kocaeli'de ulaştıkları aile sayısının 2 bin 500'ü geçtiğini belirten Yavuz, "sosyal inceleme ekibi"nin tespit ettiği kişilerin ihtiyaçlarının karşılandığını sözlerine ekledi.