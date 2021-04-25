Hafızası silinen kızına her şeyi yeniden öğretti

Bursa'da, üroloji uzmanı Ahmet Köse ile radyoloji uzmanı Hale Kabacaoğlu'nun tek çocukları olan Neslihan Köse, 20 yıl önce duş almak için girdiği evlerinin banyosunda karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle bitkisel hayata girdi. Neslihan Köse annesi Hale Kabacaoğlu'nun çabalarıyla hafızası silinmiş olarak aylar sonra yeniden gözlerini açtı. Kızına 2 yıl boyunca hastanede yatarak bebek gibi bakan, altını bezleyip, yeme içme ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasını öğreten Kabacaoğlu, taburcu olduktan sonra da onun için evin iç duvarlarını kırdırdı, kapıları kaldırdı. Şu anda 39 yaşında olan Neslihan'ın, eşyaları tanıyıp unutmaması için üzerlerine ve duvarlara isimlerini yazan anne Kabacaoğlu, "Böylece, Neslihan'ın kendi kendine hareket etmesini sağladım" dedi. Eşinden boşanıp mesleğine ara veren Hale Kabacaoğlu, velayeti kendisinde olan kızını hiç yalnız bırakmadı. Anne Kabacaoğlu havlu, diş macunu, lavabo, ayna gibi materyallerin üzerine yazılan yazılarla Neslihan'ın bu objelere, hatırlatma ihtiyacı duymadan ulaşmasını sağladı.Neslihan'ın Bursa'da, engellilere eğitim veren özel bir okulda eğitim gördüğünü vurgulayan anne "Özel eğitim hocaları ile evde özel dersler görüyor. Egzersiz programları da var. Benim hayatımın merkezi Neslihan. Kızım şu anda, birçok ihtiyacını karşılayabiliyor. Neslihan'ı, Neslihan'a emanet edip bu dünyadan öyle gitmek istiyorum" diye konuştu.