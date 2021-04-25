Halk otobüsü şoförü iftar yemeğini yolcusuyla böyle paylaştı

190 numaralı hatta yolcu taşıyan Arif Korkmaz idaresindeki halk otobüsü, hareket saatinin gelmesi üzerine Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Hereke istikametine doğru yola çıktı.

Halk otobüsü şoföründen duygulandıran davranış. İftar yemeğini yolcu ile paylaştı | Video

Araç, Körfez ilçe merkezine geldiğinde Kocaeli için iftar vakti olması dolayısıyla ezan okundu. Körfez ilçesi çıkışında araçtaki yolcuya "Niyetli misin?" diye soran sürücü, "Evet" cevabını alınca aracını güvenli ve müsait yere çekti.

Dörtlü flaşörlerini yakan sürücü, yemeğini paylaştığı yolcuyla birlikte orucunu açtı.

Bu anlar araç kamerasına da yansıdı. İftarın ardından şoför, yolcusuyla yoluna devam etti.