Hatay’da yaralı kartal ve leylek bulundu

Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri Meydan Mahallesinde attıkları devriye sırasında yol kenarında yaralı bir kartal buldu. Kanadı ateşli silah kullanılması sonucu kırılmış, soğuk ve açlıktan bitkin halde bulunan kartal, Jandarma Çevre Koruma Timi tarafından teslim alındı. Çevre koruma timi tarafından bölgeden alınan yaralı kartal, tedavisi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

YARALI LEYLEK DE TEDAVİ EDİLECEK

Samandağ Meydan Mahallesi'nde devriye atan Jandarma ekipleri aynı gün birde yaralı leylek buldu. Tarım arazisi içerisinde soğuk ve açlıktan bitkin halde bulunan yaralı leylek, bulunduğu yerden alınarak Çevre Koruma Timine teslim edildi. Çevre Koruma timleri yaralı leyleği tedavi edilmek üzere Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne ait Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti.

Kartal ve leylek tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakılacaklar.