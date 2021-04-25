Haydı çocuklar hemen tıklayın

Yepyeni projeleriyle dikkatleri üzerine çeken Turkuvaz Medya, çocukları da unutmadı. Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital ailesinin son üyesi "Fikriyat Çocuk" oldu. "Her şey çocuklar için" mottosuyla yayın hayatına başlayan fikriyatcocuk. com, enerjisiyle ve zengin içerikleriyle, çocukların dünyasında güzel bir iz bırakacak.Turkuvaz Medya Grubu çocuklar için hazırladığı "Fikriyat Çocuk" projesini hayata geçirdi. Milli ve manevi değerleriyle bezenen Fikriyat Çocuk, önceki gün www.fikriyatcocuk.com isimli adresinden çocuklarla buluştu. Platform "Merak ediyorum", "Okuyorum", "Keşfediyorum", "İzliyorum", "Dinliyorum", "Oynuyorum" başlıklı bölümlerden oluştu.Çocukların becerilerini geliştirebilecek oyunların da yer aldığı dijital platformda, çizim becerisini geliştirmek artık mümkün olacak. Çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayabilecek içeriklerin bolca yer aldığı platformda, minikler hem eğlenecek hem öğrenecek.