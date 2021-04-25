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Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:53 Son Güncelleme: 25.4.2021 11:57

Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi!

’da bir kafede sosyal mesafe kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 21 kişiye 69 bin lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyeti; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saat 22.30 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi'nde açık olan bir kafeyi denetledi. Adreste 21 kişinin bulunduğu ve söz konusu kişilerin sosyal mesafe kurallarına riayet etmedikleri tespit edildi. 21 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 69 bin 300 lira idari para cezası kesildi.

Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi | Video

Ruhsatsız olarak faaliyet yürütülen adres Kartal İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Hem kısıtlamayı ihlal ettiler hem sosyal mesafeyi!
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