Her maçıma bayrağımızı düşünerek çıkıyorum

Polonya'da düzenlenen Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda 81 kiloda altın madalya alan milli sporcu Büşra Işıldar çeyrek finalde Hint, yarı finalde Polonyalı, finalde Rus rakibini yenerek milli gururumuz oldu. Zayıflamak için çıktığı yolda hedefi olimpiyat şampiyonu olmak olan genç sporcu hikâyesini SABAH'a anlattı:Aslen Artvinli, doğma büyüme İstanbulluyum. Dört kardeşiz. Spor yapmaya 6 yıl önce başladım. Bugünlere geleceğimi tahmin etmezdim. Boksa karşı hiç hevesim yoktu. Abim de boksördü, kardeşim de boksa başladı ben de kilo vermek için gitmiştim. İyi ki başlamışım. Milli sporcu olup milli marşımızı tüm dünyaya dinleteceğim aklıma gelmezdi. Bir yıl sonra ilk Türkiye şampiyonasına katıldım ve kazandım. 2017'de Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu oldum. 3 yıl üst üste hem Türkiye hem Avrupa şampiyonu oldum. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği okuyorum. Spor benim yaşam biçimim oldu.Milli takım kampında 2 idman yapılıyor ama ben 3 idman yapıyorum. Pandemi ilk başlarda bizleri de eve tıktı. Çalışmalarımı aksatmadan evde yapmaya başlamıştım. Milli sporculara salonlar açılınca antrenmanlarıma salonda devam ettim. Bu zamana kadar hep ağır sıklet yarışmıştım. Pandemide çok kilo almıştım. 110 kilolarda dövüştüm 3 ayda 35 kilo verdim.Spor fedakârlık gerektiriyor. 1.5 aydır ailemden ve evimden uzak kaldım. Kastamonu'da milli takım kampındaydık. Bir ay boyunca karda kışta antrenman yapıp koştuk. 15 gün önce de Polonya'ya geldik. Bir buçuk ay sonunda evime gideceğim, ailemi çok özledim. Ailem beni hep destekledi, başarılarımla gurur duydular. Bu şampiyona benim için ayrı bir yere sahip. Annem maçlarımı izleyemezdi. İlk kez maçımı izledi. Vurmalı bir spor olduğu için evladının canının yandığını görmek annemi üzüyordu. Dünya şampiyonası maçımı izlemiş. Bu zamana kadar izleyemese de annem de hep destekçimdi.Her sene turnuvalar daha da zorlaşıyor. Rakipler daha fazla çalışıyor. Şampiyonada İstiklal Marşı'mızı dinlettiğim için çok mutluyum. Çeyrek finale çıktığımda benim tek temennim İstiklal Marşı'mızı dinletmekti. Milli marşımızı dinletince ürperiyorum. Çok duygulanıyorum. Milli marşımızı dinletip bayrağımızı dalgalandırdım. Bu yüzden çok mutluyum. Ülkemizde en çok futbola yatırım ve önem veriliyor. Tüm spor dallarının desteklenmesini istiyorum. Her çıktığım maç öncesinde milli marşımız ve bayrağımıza odaklanıyorum.IŞILDAR ve Genç Kadınlar Milli Takım Başantrenörü Fikret Başdemir dün Polonya'dan Türkiye'ye döndü. İkili havalimanı'da altın madalyayla gurur pozu verdi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Işıldar için "Kazandığı çok değerli şampiyonluğu için Büşra kardeşimi tebrik ediyorum. Başarılarına büyükler kategorisinde de devam edeceğine inanıyorum. Altın madalyanın ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" mesajı yayımladı.