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Giriş Tarihi: 25.4.2021 11:07

İhlalci 401 kişiye ceza

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İhlalci 401 kişiye ceza

’te sokağa çıkma yasağını ihlal eden 357 kişiye ceza kesildi. Maske mesafe kuralını ilk kez ihlal eden 526 kişi ise ikaz edildi.

Gaziantep'te bir günde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 357 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten ceza kesildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan günü sokağa çıkma yasağını ihlalden eden 357, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 44 şahsa idari yaptırım uygulandı. Açıklamada, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 526 şahsın ise ikaz edildiği bildirildi.

Öte yandan il genelinde denetimler devam ederken, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de zaman zaman katıldığı denetimlerde vatandaşları duyarlı olmaları için uyarıyor. Şehrin farklı bölgelerinde denetime katılan Zeybek, maske ve mesafe kuralını ihlal edenleri uyararak maske dağıttı.

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İhlalci 401 kişiye ceza
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