İstanbul'da akılalmaz hırsızlık! Bunu da gördük!



Şüphelilerin geçtiğimiz günlerde bir perdecide de hırsızlık yapanlarla aynı kişiler olduğunu söyleyen Salih Demirkaya, "Sabah 05.30 civarı komşu görmüş. Benim aracı yüklediğimi sanmış. Tekrar öbür cama geçince fark ediyor. Ondan sonra aşağı iniyor. Ne olup ne bittiğini anlayana kadar malı alıp götürüyorlar. Perde hırsızları, bir gün önce orayı patlatmışlar, şimdi bizi patlattılar. Tekstilcilere karşı bir şeyleri var. Önceden tespit edip, yapıyorlar. 15 bin liralık malımızı çaldılar. Komşu görmüş ama tahmin edememiş. Kamyonuyla da dönememiş. Takip edememiş o yüzden. Arabanın plakasından anladık. Zaten aynı zayıf kişiler. İnşallah başkasının canı yanmasın diyelim" dedi.