İstanbul'da esnafın kabusu olmuştu... Kıskıvrak yakalandı!

Olaylarda giydiği kıyafetin aynı olduğunu fark eden polis ekipleri, şahsın yürüyüş ve yüz hatlarını da belirledi. Ortabayır Mahallesi'nden başlayan görüntü takibi Şişli Kuştepe Mahallesi'nde son buldu. Şahsın semte girdiğini belirleyen Kağıthane polisi, fiziki olarak devam ettikleri çalışmalarda şahsın, emniyette 7 adet "işyerinden hırsızlık", "evden hırsızlık" ve 7 adet ise "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından kaydı olan Osman Tolga Y. olduğunu tespit etti.