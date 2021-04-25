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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:59 Son Güncelleme: 25.4.2021 11:09

'da gece yarısı polis baskını! 'Pes' dedirten ...

DHA
İstanbul'da gece yarısı polis baskını! 'Pes' dedirten paylaşım...

'de bulunan bir kafede sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. İçeride bulıunan müşterilerin bazıları polis ekiplerini görünce arka kapıdan kaçtı. Bazı kişiler kaçarken hesaplarından pes dedirten paylaşımda bulundu.

Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı. Yapılan baskında içeride çok sayıda müşteri olduğu görüldü. Polisi gören müşterilerin bazıları arka kapıdan kaçarak kayıplara karışırken kafede bulunanlara cezai işlem uygulandı.

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay saat 00:00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi.

Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını | Video

PES DEDİRTEN PAYLAŞIM

İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapısından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Polis ekipleri, içeride bulunan 33 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uyguladı. Yasağa rağmen kapalı olması gereken işyerini açan işletme sahiplerine de ayrıca ceza kesileceği öğrenildi.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
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İstanbul'da gece yarısı polis baskını! 'Pes' dedirten paylaşım...
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