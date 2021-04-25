İstanbul'da gece yarısı polis baskını! 'Pes' dedirten paylaşım...

Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafe, gelen ihbar üzerine polis ekipleri tarafından basıldı. Yapılan baskında içeride çok sayıda müşteri olduğu görüldü. Polisi gören müşterilerin bazıları arka kapıdan kaçarak kayıplara karışırken kafede bulunanlara cezai işlem uygulandı.
İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Olay saat 00:00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi.
Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını | Video
PES DEDİRTEN PAYLAŞIM
İçeride bulunan müşterilerden bazıları polis ekiplerini görünce arka kapısından kaçarak izlerini kaybettirdi. Bazı kişiler mekanın arka kapısından kaçarken sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.