İstanbul'da gece yarısı polis baskını! 'Pes' dedirten paylaşım...

İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Olay saat 00:00 sıralarında Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen koronavirüs tedbirlerine uymayan ve nargile servisi yapılan iş yerine baskın düzenledi.

Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını | Video