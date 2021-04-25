Jandarma kayıp çocuğu buldu

Van'ın Muradiye ilçesinde bağlı Devetas Mahallesi'nde 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel isimli kız çocuğu 24 Nisan tarihinde saat 17 sularında oyun oynarken kayboldu.

Kız çocuğunun kaybolduğu fark eden aile kızlarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Kız çocuğunun tüm aramalara rağmen bulunamadığının bildirilmesi üzerine bölgede Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığından 1 Jandarma İç Güvenlik Timi, 1 Güvenlik Korucu Timi, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığından 2 Komdo Timi, İz Takip Köpeği timi, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama faaliyeti başlatıldı.

Havadan İHA, Drone, karadan iz takip köpeği ve görevlendirilen personellerin çalışması sonucu kayıp çocuk aynı gün saat 22.50 sıralarında Mikail mezrasında evinden 3 kilometre uzağında Jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.