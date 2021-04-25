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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:02

Jandarma kayıp çocuğu buldu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Jandarma kayıp çocuğu buldu

Muradiye İlçesi Devetaş mahallesinde yaşayan 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel isimli kız çocuğu oyun oynadığı sırada kayboldu. Kayıp bilgisinin ardından hareketle geçen jandarma ekipleri sıkı bir çalışmanın ardından kız çocuğunu bulup ailesine teslim etti.

Van'ın Muradiye ilçesinde bağlı Devetas Mahallesi'nde 3 yaşındaki Şeyma Nur Güzel isimli kız çocuğu 24 Nisan tarihinde saat 17 sularında oyun oynarken kayboldu.

Kız çocuğunun kaybolduğu fark eden aile kızlarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Kız çocuğunun tüm aramalara rağmen bulunamadığının bildirilmesi üzerine bölgede Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığından 1 Jandarma İç Güvenlik Timi, 1 Güvenlik Korucu Timi, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığından 2 Komdo Timi, İz Takip Köpeği timi, UMKE ve AFAD ekipleri bölgede arama faaliyeti başlatıldı.

Havadan İHA, Drone, karadan iz takip köpeği ve görevlendirilen personellerin çalışması sonucu kayıp çocuk aynı gün saat 22.50 sıralarında Mikail mezrasında evinden 3 kilometre uzağında Jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi.

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Jandarma kayıp çocuğu buldu
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