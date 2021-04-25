Kadıköy’de 30 bin liralık motosiklet hırsızlığı! Bu yöntemle götürmüşler...





DAHA ÖNCE DE OLMUŞ



Geçtiğimiz aylarda da motosikletinin çalındığını belirten Mert Karaoğlu, " İki tane genç motosiklet ile evimin önüne yaklaşıyor. Şahıslardan biri etrafı gözetlerken diğeriyse motorumun bulunduğu yere gelerek bağlı olduğu kilidi kesiyor. Önce olay yerinden ayrılıyorlar. 10 dakika sonra gelip bu sefer motosikleti de çalarak uzaklaşıyorlar. Motosikletin gece 02.00 sıralarında çalınıyor. Ben öğlen 12.00 gibi durumu fark ettim. Çalınan motosiklet yaklaşık 30 bin lira değerindeydi. Aslında daha öncesinde de motosikletim çalınmıştı ama bulmuştuk. İnsanlar bu yollara başvurmasın, insanların emeklerini bu şekilde çalmasınlar" diye konuştu.