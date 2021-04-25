Karısını öldürüp evi ve arabasını ateşe veren zanlı tutuklandı

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak üzerinde bir ikamette gerçekleşen olayda, apartmanın 2. katında kiracı olarak ikamet eden 75 yaşındaki Mehmet Dönmez, henüz 1,5 ay önce evlendiği Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evini ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan cinayet zanlısı Dönmez, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.