Karısını öldürüp gazetecilere çıkıştı: "Kadın cinayeti yazarsanız..."

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde aralarında çıkan tartışma sonrası 1.5 ay önce evlendiği eşini bıçakla öldürdükten sonra evini ve arabasını ateşe veren zanlı M.D., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi 711. Sokaktaki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan zanlı 75 yaşındaki M.D., iddiaya göre, eşi 56 yaşındaki Koçer Dönmez'le tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçiren şüpheli koca M.D., eline aldığı bıçakla karısına saldırdı.

Şüpheli M.D., daha sonra doğalgazı açarak evi ateşe verdikten sonra aşağıya inerek park halindeki aracını da yaktı.

Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri başından, göğüs ve sırt bölgesinden 8-10 bıçak darbesi alarak kanlar içinde kalan Dönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ambulansa alınan Dönmez'in cesedi hastane morguna kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evdeki ve araçtaki yangın söndürüldü.

Gözaltına alınan zanlı M.D., İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken bir gazetecinin "Neden yaptınız? Sorusuna, parmağını sallayarak "Eğer kadın cinayeti yazıyorsanız… Pislik temizleme yazın. Bunu yazmazlarsa üzülürüm." ifadelerini kullandı.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.