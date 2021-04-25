Kartepe’de vahşi cinayete  5 kişi tutuklandı

SİLAH ZORU İLE KONUŞTURMAK İSTEDİLER

Vahşi cinayetin zanlısı olarak gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerden İ.A.'nın yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Çok sayıda suçtan kayıtlı oldukları belirlenen şüphelilerin olay günü toplanarak İstanbul'dan Kocaeli'ne geldikleri ve evinde yüklü miktarda para olduklarını tahmin ettikleri Halil İbrahim Topal'ın evine girerek Topal'ı silah zoru ile konuşturmaya çalıştıkları, bu esnada birinin tetiği çekerek Topal'ı kasığından yaraladığı öğrenildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin, olay esnasında evde buldukları bir miktar parayı alarak olay yerinden kaçtıkları ve olay gecesi ise Maşukiye'de bulunan bir dağ evinde saklandıkları ortaya çıktı. Daha önce işledikleri çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilirken pozitif olan İ.A. ise filyasyon ekibi ile adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.T adli kontrol ile serbest kalırken, 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.