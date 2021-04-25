Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Katilden gazetecilere ölüm tehdidi: Bunu yazmazsanız sizi...
Giriş Tarihi: 25.4.2021 17:21 Son Güncelleme: 25.4.2021 17:25

Katilden gazetecilere ölüm tehdidi: Bunu yazmazsanız sizi...

İHA
Katilden gazetecilere ölüm tehdidi: Bunu yazmazsanız sizi...

'de 1,5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki şahıs, adliyeye sevk edilirken gazetecileri tehdit etti. Cani adam, "Kadın cinayeti diye yazıyorsanız, bakın pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Kırıkkale'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katında kiracı olarak oturan 75 yaşındaki M.D., 1,5 aylık eşi Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi | Video

Daha sonra evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalıştı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli M.D. sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra emniyete götürüldü.



"PİSLİK TEMİZLENDİ DİYE YAZIN"

Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan M.D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Karısını öldürüp evi ve otomobili ateşe vermişti: "Pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" | Video

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Katilden gazetecilere ölüm tehdidi: Bunu yazmazsanız sizi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA