Katilden gazetecilere ölüm tehdidi: Bunu yazmazsanız sizi...





"PİSLİK TEMİZLENDİ DİYE YAZIN"



Emniyetteki işlemlerin ardından ifadesi alınan M.D., adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Neden yaptınız" sorusuna "Kadın cinayeti diye değil, pislik temizleme diye yazın. Bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" dedi.

Karısını öldürüp evi ve otomobili ateşe vermişti: "Pislik temizleme diye yazın, bunu yazmazsanız sizi öldürürüm" | Video