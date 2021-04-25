Kısıtlama gününde tedbirsiz yıkım korku yarattı

İstanbul Beşiktaş Vişnezade Mahallesi Abacı Latif Sokak numara 10'daki iki katlı bina 3 günlük kısıtlama uygulamasının ilk gününde, sahibi emlakçı Burak Feyiz tarafından iş makinaları ile yıkım yapılmaya başlandı. Üç gündür hiçbir tedbir almadan yıkım çalışması gerçekleştiren Burak Feyiz'e mahalleli kısıtlama gününde yıkım yaptırdığı için tepki gösterdi.

En az 40 yıllık olan binaların arasına demir korkuluklar konulmadan iş makinaları ile usule uygunsuz yıkım yapılmasının doğru olmadığını belirten mahalleli Bahar Uysal, "Kendisinin belediye meclisi üyesi olduğunu söyleyen Burak Feyiz tarafından 4 günlük yıkım çalışması yapılıyor. Tedbir almadan usule uygun olmayan yıkım yapılmasının mahalledeki binaları riske attığını söylediğimizde Emlakçı Burak Feyiz bey kendisinin meclis üyesi olduğunu kimsenin hiçbir şey yapamayacağını yıkıma devam edeceğini söyledi. Yıkım yapılırken 40-50 yıllık binalar sanki deprem oluyormuş gibi sallandı. Çok korktuk hepimiz kendimizi dışarı attık. Yıkım yapılan yere hiçbir önlem almadan çevresindeki binaları riske atıyordu. Evde hasta olduğunu yıkımı durdurmasını istediğimizde ise hastanızı sol tarafa alın yıkımı tamamlayayım buraların hepsi yıkılacak gelmişken sizinkini de yıkalım diyerek bizimle alay etti. Mahallelinin şikayeti üzerine yıkımı durdurup çevresine usulen koruma bariyerleri koydular." dedi.

Yıkımın yapıldığı binanın hemen yanında bulunan 6 katlı binanın birinci katında oturan genç kadın ise, "Yıkım yapılırken büyük gürültü duyduk. Kendimizi dışarı attık Yıkım yapılırken binamız sallanıyordu. Binalar en az 40-50 yıllık binalar hiçbir tedbir almadan yıkım yapılıyor. Çevresindeki insanların hayatı hiçe sayılıyor. Yetkililer buna kayıtsız kalıyor" dedi.