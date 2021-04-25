Kocasinan’da camiler gül kokuyor

Kocasinan Belediyesi tarafından 2014 yılında kurulan 'Cami Temizleme Ekibi', ilçede bulunan 246 camiyi periyodik olarak hem temizliyor hem de gül suyuyla yıkıyor.

Kayseri'de ilk olarak Kocasinan Belediyesi tarafından 'Cami Temizleme Ekibi'nin kurulduğunu belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakadar, Ramazan ayında camileri gülsuyu ile yıkadıklarını söyledi. Cami Temizleme Ekibinin 173'ü merkez 73'ü ise kırsal mahallelerde bulunan toplam 246 caminin temizliğini yaptığını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar; "Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca Ramazan'da, dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Mis gibi gül kokan bir ortamda cemaate ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Toplam 4'er kişiden oluşan 3 ayrı Cami Temizleme Ekibi, ilçe sınırları içerisindeki camilerimizde faaliyet gösteriyor" diye konuştu.