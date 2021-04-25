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Giriş Tarihi: 25.4.2021 16:29

Koronavirüse yakalanan akademisyen yaşamını yitirdi

AA
Koronavirüse yakalanan akademisyen yaşamını yitirdi

(KOÜ) Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Apaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uzun zamandır Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Dr. Öğretim Üyesi Apaydın'ın, yapılan tüm tedavilere rağmen hakkın rahmetine kavuştuğunu bildirdi.

"ACIMIZ BÜYÜK, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Yüksek lisans ve doktorasını yurt dışında yapan, iyi eğitim almış bir bilim insanını kaybettiklerini belirten Hülagü, "Acımız büyük, çok üzgünüm. Allah'ın mağfireti üzerine olsun. Üniversitemizin ve eğitim camiamızın başı sağ olsun. Kederli ailesine sabırlar diliyorum. Makamı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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Koronavirüse yakalanan akademisyen yaşamını yitirdi
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