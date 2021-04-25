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Giriş Tarihi: 25.4.2021 10:02

Kullanma tarihi geçen çocuk mamaları ele geçirildi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kullanma tarihi geçen çocuk mamaları ele geçirildi

Diyarbakır AK Partili Bağlar ilçe Belediyesi  Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği Ramazan ayı denetimlerinde son kullanma tarihi geçen çok sayıda çocuk maması ile süt ve süt ürünleri geçirildi. Pandemi sürecine rağmen bazı marketlerde her hangi bir korunma olmadan açıktan süt satılması tepki çekerken, belediye ekipleri ürünlere el koyarak işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı.

Bağlar Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle gıda denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelindeki iş yerleri ve firmalara yönelik kontrollerde sağlıklı olmayan ortam ve koşullarda gıda satışı ve üretimi yapılarak kullanma tarihi geçen mamüller bulundurularak pandemi sürecindeki hassasiyete rağmen vatandaşın sağlığının hiçe sayılması dikkat çekiyor. Bu şekilde ele geçirilen ürünler imha edilerek işletmeler hakkında yasal işlem uygulanıyor.
Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 20 kilogramdan fazla açık süt, kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünleri,bisküvi çeşitleri ile çocuk mamaları tespit edildi.

"VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HASSAS DAVRANIYORUZ"

Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından teslim alınarak daha sonra imha edildi. İşletme sahipleri ve çalışanları kurallara uymaları konusunda bilgilendiren gıda denetim ekipleri, eksikleri olan esnafları da uyardı.

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Kullanma tarihi geçen çocuk mamaları ele geçirildi
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