Kullanma tarihi geçen çocuk mamaları ele geçirildi

Bağlar Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle gıda denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelindeki iş yerleri ve firmalara yönelik kontrollerde sağlıklı olmayan ortam ve koşullarda gıda satışı ve üretimi yapılarak kullanma tarihi geçen mamüller bulundurularak pandemi sürecindeki hassasiyete rağmen vatandaşın sağlığının hiçe sayılması dikkat çekiyor. Bu şekilde ele geçirilen ürünler imha edilerek işletmeler hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında 20 kilogramdan fazla açık süt, kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünleri,bisküvi çeşitleri ile çocuk mamaları tespit edildi.

"VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK İÇİN HASSAS DAVRANIYORUZ"

Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından teslim alınarak daha sonra imha edildi. İşletme sahipleri ve çalışanları kurallara uymaları konusunda bilgilendiren gıda denetim ekipleri, eksikleri olan esnafları da uyardı.