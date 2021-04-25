‘Mescit’ diye gösterdi güzellik salonu açtı

İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık Caddesi'nde bulunan bir apartmanda mescit olarak yapılan bölüm, 11 katlı apartmanı yapan müteahhit tarafından güzellik salonu olarak kiraya verildi. 44 daireli apartmanda binanın dış duvarları kırılarak güzellik salonuna çevrilen mescidin eski haline döndürülmesini isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi'ne başvurdu. Belediye zabıtaları ve imar müdürlüğü ekipleri, apartmana gelerek incelemede bulundu, ancak herhangi bir işlem yapmadan gitti. Güzellik merkezi sahipleri de belediyeye iş yeri ruhsatı başvurusu için gittiklerini, kendilerine "Buranın projede mescit olarak geçtiğini, ruhsat verilemeyeceğini" söylemelerine rağmen herhangi bir yasal işlem yapılmadığını belirtti.