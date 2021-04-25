Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ‘Mescit’ diye gösterdi güzellik salonu açtı
Giriş Tarihi: 25.4.2021

‘Mescit’ diye gösterdi güzellik salonu açtı

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN
‘Mescit’ diye gösterdi güzellik salonu açtı
İstanbul Kartal'a bağlı Soğanlık Caddesi'nde bulunan bir apartmanda mescit olarak yapılan bölüm, 11 katlı apartmanı yapan müteahhit tarafından güzellik salonu olarak kiraya verildi. 44 daireli apartmanda binanın dış duvarları kırılarak güzellik salonuna çevrilen mescidin eski haline döndürülmesini isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi'ne başvurdu. Belediye zabıtaları ve imar müdürlüğü ekipleri, apartmana gelerek incelemede bulundu, ancak herhangi bir işlem yapmadan gitti. Güzellik merkezi sahipleri de belediyeye iş yeri ruhsatı başvurusu için gittiklerini, kendilerine "Buranın projede mescit olarak geçtiğini, ruhsat verilemeyeceğini" söylemelerine rağmen herhangi bir yasal işlem yapılmadığını belirtti.
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Mescit’ diye gösterdi güzellik salonu açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA