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Giriş Tarihi: 25.4.2021 14:08

Motosiklet hırsızı yakalandı: 19 suç kaydı var

ABBAS ÇAKAR
Motosiklet hırsızı yakalandı: 19 suç kaydı var

İlçesine 21 Nisan günü meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli A.T’yi yakaladı.  Şüphelinin benzer suçlardan 19 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

İzmit İlçesinde, 21 Nisan günü meydana gelen hırsızlık olayında, park halindeki bir motosikletin çalınması ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, yapmış oldukları incelemeler sonucu olayı gerçekleştiren kişinin benzer suçlardan 19 ayrı suç kaydı bulunan A.T olduğunu tespit etti. Olayla ilgili aranan A.T İzmit ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.T öğlen saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Motosiklet hırsızı yakalandı: 19 suç kaydı var
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