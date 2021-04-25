Pide sahurda değil iftarda tüketilmeli

İftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidesi, gereğinden fazla tüketilirse kan şekerini yükseltiyor. Uzmanlar, "Pideyi sadece iftarda tüketin, sahurda yemeyin" dedi. Ramazan pidesini ölçülü tüketmek, aşırıya kaçmamak gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Hazal Çatırtan Çobanoğlu, şunları söyledi: "Sahurda pideden uzak durun veya pideyi sahurda ya da iftarda tüketin; her iki öğünde birden tüketmeyin. Tam buğday veya çavdar unuyla yapılmış pide tercih edin. Bulamadığınız durumlarda, evde hazırlayacağınız tam tahıllı pide (ekmek yerine tüketerek) ile hem tokluk sürenizi artırabilir hem de kan şekerinizi dengede tutabilirsiniz."