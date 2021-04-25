Polis üzerini aramak isteyince, kendisini boğazından yaraladı! Ceplerinden çıkmayan kalmadı

"KANALLARA ÇIKSIN DA İNSANLAR İYİ TANISIN BENİ"

Bu sırada gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark eden Kerem A., "Kanallara çıksın da insanlar iyi tanısın beni" dedi. Kerem A., "Neden kendini kestin?" sorusuna ise, "Hayatla çok barışık değilim, kendime de küsmüşüm" yanıtını verdi.