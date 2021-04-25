Ramazan Bayramı için oldukça kısa bir süre kalırken, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı, tam kapanma var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde artan vaka sayıları yeni kararları ve kısıtlamaları beraberinde getirdi. Alınan kararlar ise sonuç vermeye başladı. Son günlerde vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanırken, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Ramazan, Bayramı önlemleri ve tam kapanma kararının kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler…

Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, Tam kapanma olacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, gözler yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Vaka sayılarının yüksek seyretmesi, her ne kadar sert düşüş yaşansa da hala istenilen seviyeye gelmemesi kısıtlamaların devam edeceği beklentisini getirdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? İşte detaylar;