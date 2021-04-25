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Haberler Yaşam Haberleri Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?
Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:34

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Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?

için oldukça kısa bir süre kalırken, bayramda olacak mı, tam kapanma var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde artan vaka sayıları yeni kararları ve kısıtlamaları beraberinde getirdi. Alınan kararlar ise sonuç vermeye başladı. Son günlerde vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanırken, Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte Ramazan, Bayramı önlemleri ve tam kapanma kararının kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler…

'nda olacak mı, soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, gözler yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Vaka sayılarının yüksek seyretmesi, her ne kadar sert düşüş yaşansa da hala istenilen seviyeye gelmemesi kısıtlamaların devam edeceği beklentisini getirdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? , tam kapanma olacak mı? İşte detaylar;

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'ın kısıtlama kapsamına alınmasının ardından gözler 'na çevrildi. Kısmi kapanma süresinin de dolmasıyla birlikte yeni tedbirlerin ne olacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Henüz Ramazan Bayramı için bir açıklama yapılmazken, tam kapanma kararının Kabine Toplantısı'ndan sonra belli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, 23 Nisan'ın sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesine binaen Ramazan Bayramı'nda geleceği öngörülüyor.

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?

TAM KAPANMA GELİYOR MU?

Bilim Kurulu üyelerinin hastanelerdeki doluluk oranı ve artan vaka sayıları sebebiyle tam kapanmayı önerdiği biliniyor. 15 günlük değerlendirmenin sonunda, 'nda ve tam kapanma gibi daha sert tedbirlerin alınması ve mevcut uygulamalara devam edilmesi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı henüz netlik kazanmadı.

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Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?

Ancak İçişleri Bakanlığı'nın denetimleri arttıracağı, yasak ihlallerindeki ceza uygulamasının yoğunlaşacağı ve alışveriş için dışarı çıkanların kendi semtlerinde olduğunun teyit edileceği bildirildi.

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Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı?
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