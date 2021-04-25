Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı, Tam kapanma olacak mı soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alırken, gözler yarın yapılacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Vaka sayılarının yüksek seyretmesi, her ne kadar sert düşüş yaşansa da hala istenilen seviyeye gelmemesi kısıtlamaların devam edeceği beklentisini getirdi. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı, tam kapanma olacak mı? İşte detaylar;
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
23 Nisan'ın kısıtlama kapsamına alınmasının ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Kısmi kapanma süresinin de dolmasıyla birlikte yeni tedbirlerin ne olacağı ve ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu oldu. Henüz Ramazan Bayramı için bir açıklama yapılmazken, tam kapanma kararının Kabine Toplantısı'ndan sonra belli olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, 23 Nisan'ın sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilmesine binaen Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı geleceği öngörülüyor.
TAM KAPANMA GELİYOR MU?
Bilim Kurulu üyelerinin hastanelerdeki doluluk oranı ve artan vaka sayıları sebebiyle tam kapanmayı önerdiği biliniyor. 15 günlük değerlendirmenin sonunda, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ve tam kapanma gibi daha sert tedbirlerin alınması ve mevcut uygulamalara devam edilmesi seçeneklerinden hangisinin uygulanacağı henüz netlik kazanmadı.