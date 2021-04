Ramazan davulcularından ‘At arabalı’ hizmet

Sahur saatine yakın hazırlık yapan davulcular at arabası üzerinde ve bazıları ise yaya olarak ilçenin cadde ve sokaklarını gezip davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyor.

Baba mesleği olan davulculukla 35 yıldır geçimini sağlayan her yıl sahurda yaya olarak davul çalıp vatandaşları kaldırdıklarını söyleyen Ayhan Satlan (50) şunları kaydetti. "Her yıl yaya olarak sokak ve caddeleri gezip insanları sahura kaldırırdık, şehrimiz büyüdü binalar çoğaldı her yere yetişemediğimiz için davulcular olarak ekipler halinde at arabası ve yaya olarak bölgeleri geziyoruz. Sahur ezanının okunmasına yarım saat gibi bir zaman kala davul çalma işlemini tamamlıyoruz, eskiye rağmen insanlarımız sahura kadar uyumayıp sahurunu yedikten sonra uyumayı tercih ediyor.

TEKNOLOJİYE RAĞMEN BAZI İNSANLARIMIZ DAVUL SESİNE HASRET

Geçmiş yıllara göre davul çalma yönetimine gerek duymadan teknolojik aletlerin farklı uyandırma sistemlerinin olduğunu belirten Satlan "Her ne kadar insanlarımız kendi imkânlarıyla ya da telefon sesleriyle kalksa da yine de sahurun bereketi olan davul çalma yönteminden vazgeçmiş değil, sahura kalkan vatandaşlarımız eski geleneğimiz olan davulun sesini duymak istiyor. Bizde bu görevi yerine getirmeye çalışıyoruz, daha önce yaya olarak sokak sokak geziyorduk şehrimizin büyümesiyle bizde at arabasıyla sokak cadde demeden davul çalıp insanlarımızı sahura kaldırmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

BABA MESLEĞİ OLAN DAVULCULUĞU SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUM

34 yıldır baba mesleği olan davulculukla geçimini sağladığını ifade eden Satlan şunları söyledi. ''Biz bu mesleği babamızdan öğrendik, 3 kuşaktır bu işle uğraşarak ailemizin geçimini sağlıyoruz, son yıllarda artık insanlar tarafından rağbet görmüyor sadece kırsalda yapılan düğünlere gidebiliyoruz, oda salgından dolayı yasaklanınca işlerde düşüş oldu. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte bizde evimizin geçimini sağlamak için sahurda mahalle ve sokakları gezerek davul çalıyoruz'' dedi.

GENÇLERİN OYUN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

Sahurda dışarda olan ya da fırına gelen gençlerin oyun isteklerine kayıtsız kalmadıklarını belirten Ayhan Satlan şunları kaydetti. "Bu yıl ülke olarak korona virüs salgınından dolayı zor bir dönemden geçiyoruz, dışarı çıkamayan insanlarımızın moralini yerinde tutmak için elimizden geldiğince fedakârlık yapıyoruz. Sahurda davul çaldığımızı gören özellikle gençlerimiz evlerinden olsun binadan olsun aşağıya kadar gelip bizden oyun isteğinden bulunuyor. Bizde geleneksel oyunlarımızı çalarak balkondan izleyenlere ve aşağı inen mahalle sakinlerine güzel bir dakika yaşatıyoruz, bizden istekte bulunanların taleplerini de yerine getirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

YETKİLİLERİN BİZLERE DESTEK VERMESİNİ İSTİYORUZ

Salgından etkilenenler grup arasında yer aldığımız için yetkililerden destek beklediklerini aktaran Ayhan Satlan ''Koronavirüs belası ülke genelinde etkisini sürdürüyor, ister istemez bizimde işlerimizde aksaklıklar oluyor Belediye ve Kaymakamlığımızdan destek bekliyoruz'' diye konuştu.