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Giriş Tarihi: 25.4.2021 14:10

Rus Savaş Gemisi 'ndan geçerek Karadenize açıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadenize açıldı

ile yaşanan gerilimden sonra Rus Karadeniz donanmasına ait 142 borda numaralı 'Noboyepkacck' adlı savaş gemisi, 'ndan geçerek Karadenize açıldı. Rus Savaş gemisine eşlik ederken geminin ön ve arka güvertesinde bulunan can yelekli askerler İstanbul Boğazı'nı seyretti.

Ukrayna ile arasında yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelinmesi sonrasında savaş gemilerini Karadeniz'e çekme kararı alan Rusya'nın 142 borda numaralı gemisi "Novocherkassk" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlak veren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde yeni bir noktaya daha gelinmişti. Bu kapsamda Rusya savaş gemilerini geri çekme kararı alarak Kırım açıklarında 10 bin asker ve 40 savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştirmişti.

Gemileri çekme kararının ardından birer birer Karadeniz'e dönen savaş gemilerinden 142 borda numaralı gemisi "Novocherkassk" saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden geçti.

Yaklaşık 2 saatte geçişini tamamlayan savaş gemisi ardından Karadeniz'e açıldı. Öte yandan geminin geçişi esnasında mürettebatın ise güverteye çıkarak sahilleri izledikleri görüldü.

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Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadenize açıldı
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