Rus Savaş Gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadenize açıldı

Ukrayna ile arasında yaşanan gerilimde yeni bir aşamaya gelinmesi sonrasında savaş gemilerini Karadeniz'e çekme kararı alan Rusya'nın 142 borda numaralı gemisi "Novocherkassk" İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde patlak veren Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde yeni bir noktaya daha gelinmişti. Bu kapsamda Rusya savaş gemilerini geri çekme kararı alarak Kırım açıklarında 10 bin asker ve 40 savaş gemisiyle tatbikat gerçekleştirmişti.

Gemileri çekme kararının ardından birer birer Karadeniz'e dönen savaş gemilerinden 142 borda numaralı gemisi "Novocherkassk" saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na girdi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı unsurun eşlik ettiği savaş gemisi, saat 08.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nden geçti.

Yaklaşık 2 saatte geçişini tamamlayan savaş gemisi ardından Karadeniz'e açıldı. Öte yandan geminin geçişi esnasında mürettebatın ise güverteye çıkarak sahilleri izledikleri görüldü.