Sahur vakti bahçesine düştü, görünce şaşkına döndü!

"ÇOCUKLAR SOLUCAN VE ÇEKİRGEYLE BESLEDİ"



Fevzi Çalışkan, araştırdıklarında kuşun evde beslenecek bir tür olmadığını tespit ettiklerini, bunun üzerine teslim edebileceği bir yetkili aradığını söyledi. Çalışkan, "Kuş bahçeye düşmüş, çocuklar buldu ve onlar baktı. Çocuklar solucanla, çekirgeyle, bahçede ne buldularsa onlarla beslediler. Çocuklar araştırdıklarını kuşun ebabil olduğunu söylediler ama araştırdık, bakacak, teslim edecek bir yer bulamadık.