Sahur vakti silahlı kavga: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen iki ailenin mensupları arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ismi belirlenemeyen bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile İbrahim Halil Ç. ve İbrahim Ç'ye ateş ederek yaraladı.

Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis Mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken Kavgaya karışan şahsi yakalamak için çalışma başlattı.