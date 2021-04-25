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Giriş Tarihi: 25.4.2021 12:12

Sahur vakti silahlı kavga: 2 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Sahur vakti silahlı kavga: 2 yaralı

'nın ilçesinde sahur vakti çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde aralarında daha önce husumet bulunduğu iddia edilen iki ailenin mensupları arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada ismi belirlenemeyen bir kişi üzerinde bulunan tabanca ile İbrahim Halil Ç. ve İbrahim Ç'ye ateş ederek yaraladı.

Silahlı saldırgan daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis Mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken Kavgaya karışan şahsi yakalamak için çalışma başlattı.

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Sahur vakti silahlı kavga: 2 yaralı
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