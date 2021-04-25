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Giriş Tarihi: 25.4.2021

‘Sana benim bakmam lazım’ diye eve döndü, yoğun bakıma girdi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
‘Sana benim bakmam lazım’ diye eve döndü, yoğun bakıma girdi
İstanbul'da bir medya planlama ajansı başkanı olan 1 çocuk annesi Sinem Ceylan, 12 gün önce koronavirüse yakalandı. Bu sırada turizmci olan eşi Ersoy Ceylan iş için Antalya'da, oğlu ise Bodrum'da anneannesinin yanındaydı. Sinem Ceylan eşini arayıp "Testim pozitif çıktı, eve gelme" dedi. Ama eşi Ersoy Ceylan onu dinlemedi. "Sana benim bakmam lazım. Öleceksek birlikte ölelim" diye konuştu ve eşinin yanına geldi. Ancak 4 gün sonra onda da belirtiler başladı. Eş zamanlı olarak Sinem Ceylan, tedavi için hastaneye yatırıldı. Bir gün sonra da Ersoy Ceylan pozitif oldu ve hastaneye yattı. Sinem Ceylan taburcu oldu, evde tedavisi sürüyor. Ancak Ersoy Ceylan 4 gündür yoğun bakımda. Ailesi onun iyileşmesi için plazma bağışı yapacak donörler arıyor. Kardeşi Emrehan Ceylan "Ağabeyim 4 gündür nefes almakta güçlük çekiyor. Oksijen tedavisi alıyor. Bünye antikor üretemiyor, antikor nakletmek gerekiyor. Bu yüzden plazma bağışçısı arıyoruz" dedi.

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‘Sana benim bakmam lazım’ diye eve döndü, yoğun bakıma girdi
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