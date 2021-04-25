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Giriş Tarihi: 25.4.2021 14:52

'da vahşet: sofrasında kan aktı!

DHA
Şanlıurfa'da vahşet: İftar sofrasında kan aktı!

'da kan donduran bir olay yaşandı. Bedensel engelli Emrah Baydilli (42), sofrasında tartıştığı kardeşi Musa Baydili'yi (39) bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç adam kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı...

Tüyler ürpercen olay, dün akşam Eyyüpkent Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre iftar sofrasında iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada bedensel engelli olduğu öğrenilen Emrah Baydilli, mutfaktan aldığı bıçakla kardeşi Musa'yı göğsünden yaraladı.

Kanlar içerisinde yere yığılan Musa Baydilli için diğer aile fertleri, polis ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Musa Baydilli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emrah Baydilli, ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Şanlıurfa'da vahşet: İftar sofrasında kan aktı!
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