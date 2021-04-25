Şehide büyük saygısızlık! Aybüke Öğretmenin adını kaldırtmak istiyorlar!

İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017 yılında PKK'lı teröristlerin hain saldırısıyla şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı, 22 Ocak 2021'de mezun olduğu lise olan Edremit Körfez Anadolu Lisesi'ne verildi.

Şehidin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün girişimleri, Edremit Kaymakamlığının destekleri ve Balıkesir Valiliğinin onayıyla alınan karar bir kesimi ise rahatsız etti. Lisenin mezunları derneği üyeleri, mahkemeye başvurarak ismin geri alınmasını ve okulun adının yeniden Körfez Anadolu Lisesi olmasını istedi.

Dernek üyelerinin sosyal medya platformu Facebook'tan yaptıkları açıklamalar ise skandal niteliğinde…

Okulun mezunlarından ve derneğin üyelerinden olduğunu belirten Sinan Tortum adlı bir kişinin yaptığı paylaşım, Facebook'un ardından Twitter'da da tepkilere neden oldu.

Dernek üyeleri arasında bu saygısız tepkilere karşı koyanlar da görüldü. Dernek üyesi olduğunu ifade eden Kaan Çivrilli adlı bir sosyal medya kullanıcısı, okulun adının daha önce de değiştiğini hatırlatarak aynı isimli bir okulun Akçay'da yıllardır bulunduğunu dile getirdi.

"BU SÖZLER CANINI VEREN ŞEHİDE Mİ?"

Ali Murteza Helvacıoğlu adlı bir avukatın sözlerini referans gösteren Tortum, okulun Edremitlilerce toplanan para ve imece usulü ile yapıldığını, devletin olmadığını ileri sürerken "Bedava nam sahibi olunmaz" şeklinde sözleri şok etkisi yarattı.

"Edremit Lisemizi geri istiyoruz" başlığı ile Facebook'ta Edremit Liseliler Platformu adlı açık bir grupta yayınlanan o açıklama:

"Edremit Körfez Anadolu Lisesi adının Şehit Öğretmen Şeynay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi olarak değiştirilmesi hususunda Edremit Lisesi Mezunlar Derneği bugün dava açtı. Dava dilekçesi hukuki, tarihi, sosyal cv. Gerekçeleri içermektedir. Dilekçe metin ve hukuki çalışmaları başkan yardımcımız Avukat Fahri Sezer tarafından yapıldı ve derneğimizi temsilen dernek başkanımız Dr. Hasan İleri tarafından sunuldu.

Şehit öğretmen kardeşimiz, mezunumuz canımız- ciğerimiz Şenay Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyoruz.

***

Biz sadece okulumuzun yerleşik olan kendi orijinal adı ile anılması ve kendi adının korunması gerektiğine inanıyoruz.

Konuya, öğrencimiz olan şehit öğretmen yavrumuzdan bağımsız olarak bakıyoruz.

Bir tercih durumuyla birlikte düşünülmesini de asla doğru bulmayız.

***

SON NOT: Dava nasıl sonuçlanır kestirmek zor. Yargının takdiri. Realist olalım. Dava KARAR İPTALİ ile sonuçlanırsa, muhtemelen olacak olan EDREMİT KÖRFEZ ANADOLU LİSESİ adına geri dönmektir. Dava olumlu (karar iptali ile Edremit Körfez Anadolu Lisesi adına geri dönüş veya olumsuz (son verilen adın devam ettirilmesi) sonuçlansın, sonrasında gerek hukuk yolu ile, gerekte lobi- kampnya vb. yollarla Edremit Lisesi için mücadele edilebilir."

Şehidin adının kaldırılmasına bahane olarak ise anıların işaret edilmesi şaşırttı.