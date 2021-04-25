Şıddet gören kadının intikamı: Çivili sopayla dövdü

İstanbul Beyoğlu'nda tartıştığı kadını, ahşap çitlerden kopardığı çivili sopayla darp etmeye çalışan bir adam, sert kayaya çarptı. Dolapdere'de yaşanan olayda; saldırıya uğrayan kadın, çivili sopayı eline geçirince karşı saldırıya geçti. Çivili sopayla defalarca darbe alan adam yol üstünde baygınlık geçirdi. Kadın ise olay yerinden uzaklaştı. Görgü tanıkları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Bir görgü tanığı "Beraber oturuyorlardı, tartışmaya başladılar. Adam çitlerden bir parça koparıp kadına saldırdı. Kadın bir anda sopayı adamın elinden alınca karşı saldırıya geçti. Adam dondu kaldı, karşılık veremedi. Adam darbe aldıktan sonra yere yığıldı. Sürüne sürüne yol kenarına geldi. Biz de ambulansı aradık, adamı alıp götürdüler" dedi.