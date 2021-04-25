Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, askeri üs bölgelerinde

Vali Hacıbektaşooğlu, operasyonların devam ettiği Sehi Ormanları bölgesinde yer alan Gazitepe, Kapıtepe ve Hevektepe üst bölgelerini ziyaret etti, kahraman Mehmetçiklere moral verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu'nun ziyaretine, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey eşlik etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, sehi bölgesinde bölücü terör örgütüne karşı yürütülen operasyon bölgesine helikopterle giderek, bölgede incelemelerde bulunup askeri yetkililerden bilgi aldı. Mehmetçiklere moral vererek, bir süre sohbet etti.

Operasyon bölgesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Hacıbektaşoğlu, halkımızın huzuru, güvenliği ve esenliği için zor tabiat şartlarında gece gündüz demeden büyük bir fedakârlık içinde görevlerini kahramanca yürüten güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle etkin ve kararlı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Operasyon bölgesinde incelemelerini tamamlayan Vali Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt'te döndü.