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Giriş Tarihi: 25.4.2021 15:33

'da silahlı kavga: 5 yaralı

İHSAN YILMAZ
Silvan'da silahlı kavga: 5 yaralı

'ın İlçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Silvan Kumluk Topçay Kırsal Mahallesinde silahlı kavga olduğu ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve 112 sağlık ekibi yönlendirildi. Silahlı kavgada yaralandıkları belirlenen Muyettin Çiçek (66), Mehmet Çiçek (23), Eser Güneşli (42) Mehmet Işık (37) ile aracı olan Muhtar Nuri Güneşli (73) 112 Acil Sağlık ekiplerince Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Hastanede yaralılara müdahale edilirken, durumu ağır olan Mehmet Işık ambulansla Diyarbakır'a sevk edildi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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Silvan'da silahlı kavga: 5 yaralı
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