Siverekli Yazar'ın son kitabı çıktı

1963 yılında Siverek'te doğan Kemal Siyahhan çok sayıda kitap, mizah ve edebiyat dergisi de yazdı. Yazar bu güne kadar çeşitli mizah eserlerini yansıra 7 roman yazdı.

Yazar Siyahhan, öteki yayınlarından çıkan son romanı 'Hamal' İlk baskısını hemşerileriyle paylaştı.

Yazar Siyahhan Gazeteci Şükrü Dolaş'ın aracılığıyla romanını Şanlıurfa Ak Parti milletvekili Avrupa Uyum Komisyonu Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak'a Belediye Özel Kalem Müdürü Hasan Karakaş ile Belediye Başkan yardımcılarına ulaştırıldı.

Siyahhan, "Hamal" romanında İstanbul'un önemli ticaret merkezlerinden olan Sultan Hamamın' da hamaldan, iş adamına kadar oradaki ahalinin yüklendiği sorumlulukları, endişeleri, yaşama dair beklentileri ve korkuları su yüzeyine çıkarıyor. Başka bir dünyanın yazılı olmayan kurallarını samimiyetle yansıtan bir roman olduğunu aktaran eleştirmenler 'Hamal' romanına tam not aldı.

Yazar Siyahhan, yazı hayatında Siverek kentinin ayrı bir yeri olduğunu çocukluğunun ve gençliğinin bir kısmını yaşadığı Siverek kentinde okunmasının kendisini daha çok mutlu ettiğini belirterek şunları kaydetti. "Siverek adı anadır, hasrettir sevgidir gönül isterdi ki okurlarımla sıcak bir çay sohbetinde kitaplarımı imzalayalım, bilindiği gibi dünyayı kasıp kavuran pandemi belası yüzünden elimiz kolumuz bağlı, kitaplarımı temin edip okuyan beğenilerini sunan tüm dostlara teşekkür ediyorum" dedi.