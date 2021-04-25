Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu satıyordu! Suçüstü yakaladılar

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti. İddialara göre S.Ş. isimli uyuşturucu satıcısı, sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 24 Nisan Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından fiziki olarak takibe alındı. Uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN BONZAİ ÇIKTI

Şüphelinin ikamet adresinde yapılan aramalarda 302 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 58 gram Esrar maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen sekiz bin 470 lira ile 26 dolar ve satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeleri paketlemede kullanılan çok sayıda şeffaf poşet ele geçirildi. Şüphelinin uyuşturucu madde ticaretinde kullandığı iki cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu. Şüpheli S.Ş., Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.