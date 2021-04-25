SON DAKİKA | Antalya'da yürek yakan olay! Evladının kıyafetlerine böyle sarıldı...

Çayın ortasına kadar giden genç, geri dönmek istedi. Yıldız, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumu gören diğer çocuklar hemen yakınlarına bildirdi. Dalgıç polisler, olay yerine gelmeden Yıldız'ın bazı yakınları üzerlerini çıkartarak çaya girdi.