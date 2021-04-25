Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Antalya'da yürek yakan olay! Evladının kıyafetlerine böyle sarıldı...
Giriş Tarihi: 25.4.2021 16:37 Son Güncelleme: 25.4.2021 16:53

| 'da yürek yakan olay! Evladının kıyafetlerine böyle sarıldı...

İHA
SON DAKİKA | Antalya'da yürek yakan olay! Evladının kıyafetlerine böyle sarıldı...

haberi:’nın Aksu ilçesinde yürek yakan bir olay yaşandı. Aksu Çayı'na giren 19 yaşındaki genç kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda ekip, çay içerisinde arama çalışması başlattı. Olay yerine gelen dalgıç polislerin 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesinin sudan çıkarılma anını acılı baba, evladının kıyafetlerine sarılarak izledi. İşte son dakika haberinin acı detayları...

Son dakika haberi:Antalya'da yaşanan olay, Aksu Boztepe Mahallesi Aksu Çayı içerisinde saat 14.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile çaya balık tutmaya gelen Adnan Yıldız (19) karşı tarafa geçmek için çaya girdi.

Çayın ortasına kadar giden genç, geri dönmek istedi. Yıldız, bir süre sonra gözlerden kayboldu. Durumu gören diğer çocuklar hemen yakınlarına bildirdi. Dalgıç polisler, olay yerine gelmeden Yıldız'ın bazı yakınları üzerlerini çıkartarak çaya girdi.

O sırada yakınlarının ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve çok sayıda deniz polisi sevk edildi.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Polisler, tehlike oluşturmaması açısından Yıldız'ın yakınlarını ikna ederek sudan çıkardı.

Olay yerine gelen dalgıç polislerin sudaki 10 dakikalık araması sonucu talihsiz gencin, cansız bedenine ulaşıldı. Adnan Yıldız'ın cansız bedeninin sudan çıkarılışını acılı babası kıyafetlerine sarılarak izledi.

Çocuklarının cansız bedeninin sudan çıkış anını gören ailesini, yakınları sakinleştirdi.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı

Adnan Yıldız'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
Verileri Yönetmek Dert Olmaktan Çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Antalya'da yürek yakan olay! Evladının kıyafetlerine böyle sarıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA