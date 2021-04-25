SON DAKİKA | Dünyada Hindistan varyantı paniği! Eğer Türkiye’de görülürse…

Bu konuda merak edilenleri ve beklentileri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı'ya sorduk. Savaşçı "Bugüne kadar ülkemiz de İngiltere, Güney Afrika, Brezilya gibi birçok mutasyon gördük. Bulaş yönünden biraz artış yaşandı fakat hastalığı ağır geçirme anlamında bir etkisi olmadı. Hindistan'da ciddi ölüm vakaları yaşanıyor. Fakat bu hem sağlık altyapısının iyi olmaması hem de vaka sayısının çok olmasıyla ilişkili. Yoksa bu, varyantın daha öldürücü olduğu anlamına gelmiyor. Ülkemizin ciddi bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Ayrıca Hindistan varyantına da rastlamadık" dedi.