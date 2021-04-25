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Giriş Tarihi: 25.4.2021 15:10 Son Güncelleme: 25.4.2021 15:12

SON DAKİKA! Eşi pozitif çıkınca "Öleceksek birlikte ölelim" dedi... Koronavirüse yakalanan çiftin yürek burkan hikayesi!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA! Eşi pozitif çıkınca Öleceksek birlikte ölelim dedi... Koronavirüse yakalanan çiftin yürek burkan hikayesi!

İstanbul'da bir medya planlama ajansı başkanı olan 1 çocuk annesi Sinem Ceylan, 12 gün önce Covid 19'a yakalandı. Bu sırada turizmci olan eşi Ersoy Ceylan iş için 'da, oğlu ise Bodrum'da anneannesinin yanındaydı. Sinem Ceylan eşini arayıp "Ben pozitif oldum eve gelme" dedi. Ama eşi Ersoy Ceylan onu dinlemedi. "Sana benim bakmam lazım. Öleceksek birlikte ölelim" diye konuştu ve eşinin yanına geldi. Ancak 4 gün sonra onda da belirtiler başladı. Eş zamanlı olarak Sinem Ceylan, tedavi için hastaneye yatırıldı. Bundan bir gün sonra da Ersoy Ceylan pozitif oldu ve hastaneye yattı. Son durumda Sinem Ceylan taburcu oldu, evde tedavisi sürüyor. Ancak Ersoy Ceylan 4 gündür yoğun bakımda. Ailesi onun iyileşmesi için plazma bağışı yapacak donörler arıyor. Kardeşi Emrehan Ceylan "Ağabeyim 4 gündür nefes almakta güçlük çekiyor. Oksijen tedavisi alıyor. Bünye antikor üretemiyor, antikor nakletmek gerekiyor. Bu yüzden plazma bağışçısı arıyoruz" dedi.

20 yıllık evi çiftin koronavirüse yakalanma hikayesi bundan 12 gün önce başladı. İddiaya göre; Sinem Ceylan, eşi ve oğlu evde yokken Covid 19'a yakalandı. Hemen durumu eşine bildirip eve gelmemesini söyledi. Ancak iş seyahati için Antalya'da bulunan eşi Ersoy Ceylan bunu kabul etmedi. Eşine telefonda "Sen orada ben burada olmaz. Anca beraber kanca beraber. Sana benim bakmam lazım. Eğer öleceksek birlikte ölelim" dedi. Eşinin tüm ısrarlarına rağmen uçağa atlayıp evine eşinin yanına dönen Ersoy Ceylan, Sinem Ceylan'a çocuk gibi bakmaya başladı. Ancak hastalığın 4'üncü gününde 44 yaşında olan Ersoy Ceylan'da da semptomlar görülmeye aşladı. Eşi Sinem Ceylan'ın da durumu giderek kötüleşiyordu. Sinem Ceylan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ondan bir gün sonra Ersoy Ceylan'ın da testi pozitif çıktı. O da hastaneye yatırıldı.

PLAZMA BAĞIŞÇISI ARANIYOR

Sinem Ceylan bir hafta gördüğü tedavinin ardından iyileşip taburcu oldu. Ancak eşi Ersoy Ceylan 4 gün önce yoğun bakıma alındı. Hala yoğun bakımda tedavisi süren Ersoy Ceylan için ailesi plazma bağışı yapacak donörler arıyor. Ersoy Ceylan'ın kardeşi Emrehan Ceylan; "Ağabeyim şimdi 4 gündür yoğun bakımda. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyorlar. Nefes alamıyor. Ciğerlerinde büyük tahribatlar olmuş. Oksijen desteği ile nefes alıyor. Vücudu kendiliğinden antikor üretemiyor. Bu yüzden plazma tedavisi ile antikor nakli yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de Covid olup üzerinden 28 gün geçen ve en fazla 3 ay geçen kişilerin plazma bağışına ihtiyacımız var. Yardımları bekliyoruz" dedi.

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SON DAKİKA! Eşi pozitif çıkınca "Öleceksek birlikte ölelim" dedi... Koronavirüse yakalanan çiftin yürek burkan hikayesi!
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