SON DAKİKA! Eşi pozitif çıkınca "Öleceksek birlikte ölelim" dedi... Koronavirüse yakalanan çiftin yürek burkan hikayesi!

20 yıllık evi çiftin koronavirüse yakalanma hikayesi bundan 12 gün önce başladı. İddiaya göre; Sinem Ceylan, eşi ve oğlu evde yokken Covid 19'a yakalandı. Hemen durumu eşine bildirip eve gelmemesini söyledi. Ancak iş seyahati için Antalya'da bulunan eşi Ersoy Ceylan bunu kabul etmedi. Eşine telefonda "Sen orada ben burada olmaz. Anca beraber kanca beraber. Sana benim bakmam lazım. Eğer öleceksek birlikte ölelim" dedi. Eşinin tüm ısrarlarına rağmen uçağa atlayıp evine eşinin yanına dönen Ersoy Ceylan, Sinem Ceylan'a çocuk gibi bakmaya başladı. Ancak hastalığın 4'üncü gününde 44 yaşında olan Ersoy Ceylan'da da semptomlar görülmeye aşladı. Eşi Sinem Ceylan'ın da durumu giderek kötüleşiyordu. Sinem Ceylan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ondan bir gün sonra Ersoy Ceylan'ın da testi pozitif çıktı. O da hastaneye yatırıldı.