SON DAKİKA! Eşi pozitif çıkınca "Öleceksek birlikte ölelim" dedi... Koronavirüse yakalanan çiftin yürek burkan hikayesi!

20 yıllık evi çiftin koronavirüse yakalanma hikayesi bundan 12 gün önce başladı. İddiaya göre; Sinem Ceylan, eşi ve oğlu evde yokken Covid 19'a yakalandı. Hemen durumu eşine bildirip eve gelmemesini söyledi. Ancak iş seyahati için Antalya'da bulunan eşi Ersoy Ceylan bunu kabul etmedi. Eşine telefonda "Sen orada ben burada olmaz. Anca beraber kanca beraber. Sana benim bakmam lazım. Eğer öleceksek birlikte ölelim" dedi. Eşinin tüm ısrarlarına rağmen uçağa atlayıp evine eşinin yanına dönen Ersoy Ceylan, Sinem Ceylan'a çocuk gibi bakmaya başladı. Ancak hastalığın 4'üncü gününde 44 yaşında olan Ersoy Ceylan'da da semptomlar görülmeye aşladı. Eşi Sinem Ceylan'ın da durumu giderek kötüleşiyordu. Sinem Ceylan doktor tavsiyesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Ondan bir gün sonra Ersoy Ceylan'ın da testi pozitif çıktı. O da hastaneye yatırıldı.
PLAZMA BAĞIŞÇISI ARANIYOR
Sinem Ceylan bir hafta gördüğü tedavinin ardından iyileşip taburcu oldu. Ancak eşi Ersoy Ceylan 4 gün önce yoğun bakıma alındı. Hala yoğun bakımda tedavisi süren Ersoy Ceylan için ailesi plazma bağışı yapacak donörler arıyor. Ersoy Ceylan'ın kardeşi Emrehan Ceylan; "Ağabeyim şimdi 4 gündür yoğun bakımda. Doktorlar durumunun stabil olduğunu söylüyorlar. Nefes alamıyor. Ciğerlerinde büyük tahribatlar olmuş. Oksijen desteği ile nefes alıyor. Vücudu kendiliğinden antikor üretemiyor. Bu yüzden plazma tedavisi ile antikor nakli yapmamız gerekiyor. Bu yüzden de Covid olup üzerinden 28 gün geçen ve en fazla 3 ay geçen kişilerin plazma bağışına ihtiyacımız var. Yardımları bekliyoruz" dedi.