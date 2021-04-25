Son dakika haberi: Bitlis'te peş peşe depremler! Bitlis beşik gibi sallanıyor... AFAD ve Kandilli son depremler

Bitlis'te korkutan depremler! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika bilgisine göre, Bitlis'te peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Bitlis'in Hizan ilçesi olduğunu açıkladı. AFAD'ın verilerine göre, saat 12.20'de 3.9 şiddetinde, saat 12.39'da ise 4.1 şiddetinde iki deprem meydana geldi. Bitlis'te meydana gelen depremler, Hizan ilçesi ile beraber Tatvan'daki köylerden de hissedildi.