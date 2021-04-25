SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! 5 günlük hava durumu raporu açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bu hafta yurt genelinde hava durumu Salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Pazartesi günü, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurt genelinde ise sağanak yağmur hakim olacak.