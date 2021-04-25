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Giriş Tarihi: 25.4.2021 23:13 Son Güncelleme: 25.4.2021 23:24

SON DAKİKA HABERİ: duyurdu! 5 günlük raporu açıklandı

SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! 5 günlük hava durumu raporu açıklandı

Son dakika haberi: ; hava sıcaklıklarının Pazartesi iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde olacağını açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bu hafta yurt genelinde hava durumu Salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Pazartesi günü, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurt genelinde ise sağanak yağmur hakim olacak.



SALI SICAKLIKLAR ARTIYOR
Salı günü; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurdun doğu ve kuzeydoğusunda sağanak yağmur görülecek.



YURT GENELİNDE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Çarşamba günü, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

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SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE SEYREDECEK
Perşembe günü, hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Yurdun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak görülecek.


Cuma günü, yurdun doğu kesiminde sağanak yağmur görülecek.

Batıda ise hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

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SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! 5 günlük hava durumu raporu açıklandı
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