SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! 5 günlük hava durumu raporu açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Bu hafta yurt genelinde hava durumu Salı gününden itibaren mevsim normallerinin üzerine çıkacak.Pazartesi günü, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak. Yurt genelinde ise sağanak yağmur hakim olacak.
SALI SICAKLIKLAR ARTIYOR
Salı günü; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurdun doğu ve kuzeydoğusunda sağanak yağmur görülecek.
YURT GENELİNDE GÜNEŞ YÜZÜNÜ GÖSTERECEK
Çarşamba günü, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 8 derece artacak. Yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.